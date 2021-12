Intenta gobernador dar reversa a cancelación del canje de placas

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó un recurso de veto a la reforma de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas la cual deroga el cobro por canje de placas vehiculares de la Ley de Ingresos para el próximo año, dicha iniciativa fue presentada ante la Oficialía de partes del Consejo local la tarde del lunes, y será presentada ante el Pleno este miércoles en la sesión de clausura del período ordinario de sesiones.

"Están seleccionando arbitrariamente la correspondencia que pasan a leer a Pleno, el día de ayer – a las cinco de la tarde – el Ejecutivo metió aquí en Oficialía de Partes un documento en el que viene la iniciativa del tema de las placas, mencionó la subsecretaría de Gobierno, María del Pilar Gómez Leal, enlace con el Poder Legislativo estatal, "no está de acuerdo el Ejecutivo en el recanjeo; no la leyeron y por mas que se le exhortó – los diputados de Acción Nacional – a que le dieran lectura, y no le dieron lectura".