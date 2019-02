Intenta Chiquis Rivera congelar sus óvulos pero le encuentran quiste

CIUDAD DE MÉXICO.- Chiquis Rivera quiso dar un paso importante en su vida, congelar sus óvulos, para asegurar su futura maternidad, sin embargo luego de realizar todo el procedimiento e ir a una clínica especializada en estos temas, la cantante recibió un mensaje del doctor que la atendió que le informaba que no se podría hacer nada ya que le encontraron un quiste.

Rivera compartió hoy este momento con sus fans, a través de cuenta de Instagram y en su vlog 1 en Chiquis Online.

"Es algo que he estado esperando por mucho tiempo, me siento lista, esto me va a quitar mucha preocupación, un poco de estrés, en el aspecto de estar pensando siempre cuándo voy a tener un baby. Me he sentido en los últimos tres años un poco presionada, porque mucha gente me pregunta que cuándo voy a tener un baby y es un poco de estrés y presión, especialmente porque ahorita estoy trabajando tanto, me estoy enfocando en mi carrera. Este proceso me va ayudar a saber que ahí están mis babies esperándome".

A pesar de no sentirse una mujer mayor, Chiquis consideró que este era el mejor momento para realizar dicho procedimiento que le aseguraría un embarazo a futuro, porque si la endometriosis que padece, el estrés o simplemente la edad no le permite concebir, ella ya tendría su plan b; porque aunque se encuentra estable con el cantante Lorenzo Méndez, aun no piensan en dar esta clase de paso.

En el video se puede ver a la Chiquis arribar a la clínica de fertilidad junto a su pareja, Lorenzo Méndez, y hablar con los especialistas quienes le realizaron un ultrasonido y análisis de sangre.

Además le dieron una pequeña clase donde le enseñaron a inyectarse un tratamiento hormonal que durante 12 días le ayudarían a madurar sus óvulos y así poder obtenerlos para congelarlos.

Pero la desilusión llegó después, cuando al llegar a su casa, la cantante de "Entre Botellas", "La malquerida" y "Esa no soy yo" recibió un mail de su médico donde le explicaba que habían encontrado un quiste en su ovario izquierdo, por lo cual debían parar con el proceso para obtener sus óvulos e iniciar una medicación diferente para tratar de disolver el quiste que habían localizado.

"Esto si me agüita un poco porque ¿Dios mío que está pasando con mi cuerpo? Trato de cuidarme, de comer bien, de hacer ejercicio, y no sé, la verdad no sé qué está pasando con mi cuerpo, con mis ovarios. Pero estoy bien gracias a Dios, tengo mis óvulos ahí, me están esperando; ya es el tercer quiste que me encuentran y tengo que parar el proceso por ahorita hasta ver qué vamos hacer con este quiste. En el nombre de Dios se me va a quitar, él sabe por qué hace las cosas, los tiempos de Dios son perfectos".

Cabe recordar que en octubre del año pasado, Chiquis Rivera fue intervenida quirúrgicamente de emergencia, después de experimentar un terrible dolor abdominal, derivado de la hemorragia interna provocada por la endometriosis que sufre.