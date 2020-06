Intenta cerrar tianguis; ambulantes se rebelan

Cd. Victoria, Tam.- Este miércoles se llevó a cabo un operativo para el retiro de tianguis en las colonias Américo Villarreal y Buenavista encabezado por la Oficina de Inspección Fiscal del Municipio y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin embargo, vendedores ambulantes se rebelaron denunciando que necesitan salir a trabajar.

"Nosotros nada más estamos haciéndoles la invitación de que la próxima semana ya no se pongan por el riesgo sanitario, el día de hoy no hay ningún problema, se pueden quedar, nada más la instrucción que tenemos es esa", dijo el inspector de Recaudación Fiscal, Francisco Frías, "nada más un aviso, una invitación, de que el día de mañana ya no se pongan por el riesgo que anda ahorita".

El primer operativo se llevó a cabo sin incidentes en la colonia Américo Villarreal, al poniente de la localidad, el segundo en la colonia Buenavista los ambulantes pusieron resistencia retirándose solamente algunos cuantos, permaneciendo la mayoría, "es el sustento de ellos diario, pero son las órdenes que recibimos también nosotros... hacemos lo posible para que entiendan, muchos sí y muchos no, hay mucha cerrazón y por eso andamos en eso", agregó el funcionario municipal.

Los comerciantes denunciaron que, a pesar de la promesa de apoyos económicos y alimenticios por parte del Ayuntamiento, hasta el momento no han recibido nada de esto por lo que se encuentran en la necesidad de salir a la calle a pesar del riesgo de contagio del Covid-19, "hay gente que trabaja todos los días, hay gente que come todos los días, ¿cómo se le va a hacer caso al Gobierno si ellos no están viendo nada?", cuestionó el señor Gilberto Angulo, comerciante ambulante, "los del Municipio vinieron, levantaron un listado y hasta ahorita nada, ya va a terminar esto y nada, ¿creen que vamos a seguir creyendo en ellos? No señores, ya basta".

La señora Gloria, también vendedora del tianguis de la Buenavista, coincidió que, si tienen que salir a la calle a ofrecer sus productos es por necesidad, "dijeron que nos iba a llegar un apoyo, pues apoyo de nada, no tenemos apoyo de gobierno, de nada, y por eso todos los comerciantes que estamos aquí salimos a las calles porque ya no estamos creyendo en Gobierno para nada".