Intenta Banco de Argentina frenar crisis

Buenos Aires, Argentina.

En un intento por frenar la depreciación del peso argentino respecto del dólar, el Banco Central de Argentina anunció este lunes un nuevo cambio en su política monetaria que le permitirá vender la divisa estadounidense por debajo del actual tope de la banda de flotación cambiaria.



El Comité de Política Monetaria señaló que el banco emisor estará habilitado a vender divisas aún en el caso de que el tipo de cambio se ubique por debajo de los 51.45 pesos por dólar, actual techo de la zona de no intervención.





La medida fue dada a conocer poco después de que abriera el mercado de cambio y es avalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2018 concedió a Argentina un préstamo por algo más de 56 mil millones de dólares en medio de una crisis cambiaria que aceleró la devaluación de la moneda más de 50 por ciento y disparó la inflación a 47.6 por ciento anual.



"El Banco Central de Argentina introdujo hoy importantes medidas para abordar la reciente volatilidad del mercado financiero y del tipo de cambio. Apoyamos estas medidas, que están adecuadamente calibradas para los desafíos que enfrenta la Argentina", dijo Gerry Rice, portavoz del FMI.



Poco después de conocerse la decisión de la entidad monetaria, el dólar cotizaba a la baja, a 45,7 pesos por unidad, según el estatal Banco de la Nación. El viernes - último día de actividad del mercado- había cerrado a 47 pesos luego de varios días de inestabilidad cambiaria. Estos vaivenes se han sucedido con periodicidad en los últimos meses.



En abril, la entidad monetaria había congelado la fluctuación cambiaria entre 39.755 y 51.448 hasta fin de año. La inestabilidad no ha cejado en los últimos tiempos al calor de la creciente incertidumbre por los resultados de las elecciones de octubre, donde el Presidente conservador Mauricio Macri buscará su reelección en un contexto de creciente desconfianza del mercado hacia su gestión.



Su mayor rival es la ex Mandataria Cristina Fernández (2007-205), quien no ha definido aún si competirá en los comicios. La dirigente peronista también es mirada con recelo por las políticas intervencionistas que aplicó durante su mandato.



Con la nueva medida, si la divisa estadounidense se situara por encima de los 51.45 pesos el Banco Central podría incrementar de 150 a 250 millones de dólares el monto de la venta diaria de esa divisa establecido hasta ahora. Asimismo, de considerarlo necesario podrá realizar intervenciones adicionales para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad.



El Gobierno de Macri tiene como una de sus máximas preocupaciones la inflación, que en Argentina está estrechamente ligada a los vaivenes en la cotización del dólar.



La reelección del Presidente depende en gran parte de la posibilidad del Gobierno de frenar el alza de los precios, que en marzo fue de 4.7 por ciento y en el primer trimestre del año acumuló casi un 12 por ciento. En ese marco, en la fecha entró en vigor un plan de congelamiento de los precios de más de 60 productos esenciales cuya eficacia fue puesta en duda por los economistas.