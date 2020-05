Intensifican operativos en puentes fronterizos

Río Bravo, Tam.- Aclara la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), que los operativos en los cruces internacionales de los puentes Rio Bravo-Donna, y Nuevo Progreso-Progreso Texas, se intensificarán principalmente en los días y horarios identificados como de mayor flujo de tránsito, y que se turnaran en los puntos de manera aleatoria a efecto de que se cumplan al 100 por ciento las indicaciones y medidas sanitarias.

Abordado al respecto el ingeniero Cosme García de León, coordinador de la Coepris en Valle Hermoso de la Jurisdicción Sanitaria número X, quien especificó que se esta evaluando la condición sanitaria de cada viajero que ingresa al país por estas franjas fronterizas mediante los citados cruces internacionales, y sobre todo fundamentalmente que cumplan con las medidas sanitarias para poder ingresar al país por esta frontera.

Reiteró que siendo los principales requisitos sanitarios que deben cumplir, el que respeten el doble no circula, que no viajen personas enfermas, que no sean más de dos por vehículo, y que porten cubrebocas en todo momento, de no hacerlo, sin excusa alguna serán retornados a los Estados Unidos, y que dichas acciones se mantendrán hasta recibir nuevas instrucciones que muy seguramente serán sustentadas en base a la disminución o proliferación del Covid-19, y su impacto en la salud en este caso de los residentes del Municipio y el entorno que lo conforma.

Dichas medidas no han sido vistos con buenos ojos ni para los visitantes del vecino país, tampoco para el comercio en general, específicamente en Nuevo Progreso, cuyo sustento al margen de la pandemia depende de la derrama económica que generan precisamente los americanos, principalmente de Texas y la frontera.

Sobre todo tomando en cuenta que ningún tipo de apoyo les esta llegando a las familias (sólo falacia), mucho menos a los comerciantes en todos los ramos, y sí por el contrario se siguen endureciendo las reglas sanitarias por parte del Estado al extenderse los plazos para una reapertura mayormente gradual del comercio.

