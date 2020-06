Intensifican los filtros de salud en puentes

Los operativos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se han intensificado en los puentes internacionales Reynosa Hidalgo y Reynosa-Anzaldúa por el reciente repunte de casos positivos que existen de Covid-19 en la ciudad.

Con el desmedido incremento de contagios de coronavirus las autoridades sanitarias se han puesto estrictas con el paso vehicular de Estados Unidos a México y las personas que no acaten las medidas sanitarias se les prohibe el acceso.

Los elementos de salud verifican que en el interior del automóvil vayan dos personas usando obligatoriamente el cubrebocas y no traigan menores de edad, en caso de no acatar con los requisitos se les comenta el motivo por el que se tienen que regresar, teniendo como resultado el 10% de personas que no ingresan de acuerdo al número de personas que cruzan.

Personal de Coepris que se encontraba en el puente internacional de Reynosa-Anzaldúa comentó que la mayoría de los carros que transitan son viajeros que se dirigen al estado de Nuevo León o rumbo a la Ribereña.