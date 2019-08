Intensifican la vigilancia en aduana

Río Bravo, Tam.- El día de ayer causo expectación al multiplicarse las revisiones en cuanto a la documentación de los vehículos que portaban placas americanas principalmente al cruce del puente Río Bravo-Donna del lado mexicano, dado a que el semáforo no fue aleatorio.

El situación se presentó desde poco antes del mediodía entre quienes cruzaban del lado americano hacia territorio nacional.

Refieren que el semáforo no fue aleatorio sino que a todo aquel que estaba pasando conduciendo un vehículo con placas americanas sin importar el semáforo si estaba en verde o en rojo, sino traían consigo la documentación correspondiente al portar placas americanas se les estuvo regresando y conminando a que retornaran a los Estados Unidos.

En una de las grabaciones de personas que fue sometida a revisión manifestó a través del audio.

"No mami te lo juro que no es aleatorio era a todos nos estaban tocando rojo y a todos nos estaban revisando, me tocó ver que les pedían documentos del coche y requisitos vehiculares, sino los estaban regresando".

Y aunque se trató de indagar al respecto las cosas se manejaron con bastante hermetismo, sin embargo se especula que se pudiera tratar de algún tipo de sistema tendiente a reducir el ingreso ilegal de vehículos de procedencia americana al país.