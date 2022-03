Intensifican bombardeos

Agregó que las zonas atacadas con artillería pesada incluyen las afueras de Kiev, Chernígov en el norte, Mykolaiv en el sur y Járkiv, la segunda ciudad más grande del país.

Las autoridades de Járkiv dijeron que los bombardeos habían dañado la torre de televisión y que la artillería pesada había alcanzado las zonas residenciales.

En Chernígov los funcionarios afirmaron que todas las regiones de la ciudad estaban siendo atacadas con misiles.

Arestovich calificó de "catastrófica" la situación Bucha, Hostomel e Irpin, suburbios de Kiev, donde el domingo fracasaron los esfuerzos por evacuar a los residentes.

Declaró que el gobierno hace todo lo posible para reanudar las evacuaciones.

Los bombardeos tampoco permitieron la evacuación en Mariúpol, en el sur, y en Volnovaja, en el este.

PIDEN SANCIONES

Al tiempo que las fuerzas rusas aumentaban sus bombardeos contra Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenskyy solicitó a Occidente que refuerce las sanciones.

En una declaración en video realizada el domingo por la noche, Zelenskyy criticó a los líderes occidentales por no responder al anuncio del ministerio de Defensa ruso de que atacará el complejo militar e industrial de Ucrania, al tiempo que indicaba al personal de estas plantas de defensa que no fuera a trabajar.

"No he oído a ningún líder mundial reaccionar ante esto", dijo Zelenskyy. "La audacia del agresor es una clara señal para Occidente de que las sanciones impuestas a Rusia no son suficientes".

Zelenskyy pidió que se organizara un "tribunal" para llevar ante la justicia a quienes ordenan y ejecutan estos crímenes.

"Hay que pensar en la sensación de impunidad con la que cuentan los ocupantes para poder anunciar semejantes atrocidades planificadas", dijo.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el domingo que sus fuerzas tienen la intención de atacar el complejo militar e industrial de Ucrania mediante armas de precisión.

"Exhortamos a todo el personal de las plantas de la industria de defensa ucraniana (...) a abandonar el territorio de sus empresas", dijo el portavoz del ministerio, Igor Konashenkov, en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias Tass.