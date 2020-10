Bienvenido al mundo de Devils, donde las aguas son tan turbias que el ganador no es el pez más gordo, sino el más sabio, aquel que sabe cómo nadar perfectamente dentro de su ambiente de forma truculenta.

Esta intensa serie de 10 capítulos, protagonizada por Patrick Dempsey y Alessandro Borghi, combina una historia que mezcla drama y thriller para evidenciar que en el mundo de las finanzas nada es lo que parece.

IMPRESIONANTE HISTORIA

"Realmente me gustó y me impresionó mucho la historia, el guión me hacía querer seguir cambiando la página, y luego, trabajar con Nick Hurran y Jan Maria Michelini (directores) fue todavía mejor.

"Todo eso fue emocionante para mí, además de interpretar a un personaje totalmente diferente de los que había hecho antes. Fue una experiencia muy desafiante", compartió Dempsey, en entrevista exclusiva.

Basado en la novela "I Diavoli", del italiano Guido Maria Brera, la trama se centra en los personajes de Dominic Morgan (Dempsey) y Massimo Ruggero (Borghi), dos de los mejores corredores de bolsa del New York London Bank, cuya rivalidad los llevará por terrenos peligrosos donde dejarán muchas víctimas por el camino.

"(Dominic) Es un personaje muy oscuro, misterioso y poderoso, y no tan seguido tengo la oportunidad de interpretar a alguien así. Era algo a lo que de verdad quería adentrarme, fue alguien muy divertido de explorar.

CRÍTICA MORDAZ

"Además, nunca tuve la oportunidad de leer la novela porque no ha sido traducida al inglés. Alessandro sí la leyó, y lo que hice fue sentarme con Guido para que me contara de ella. Lo escuché, tomé notas y eso encauzó mis decisiones para el personaje", explicó el actor, de 54 años y famoso por la serie Grey´s Anatomy.

Encantado con la combinación del relato y la crítica mordaz que realiza alrededor de temas como la lealtad y el poder, Dempsey está listo para retomar la historia, que ya tiene asegurada una segunda temporada.

"Estaremos de vuelta, ¡estoy emocionado! El siguiente paso tendrá que ver mucho con lo que está pasando actualmente, cómo ellos lidian con eso (la pandemia), así que estoy ansioso por leer los guiones.

"Sé que están regresando las producciones en Roma, donde filmamos, y han tenido mucho éxito con su habilidad para proteger al elenco y al equipo, así que eso me da ánimos. Soy muy optimista por eso".

Devils, donde también actúan Kasia Smutniak, Laia Costa, Lars Mikkelsen y Malachi Kirby, se estrena hoy 1 de octubre, a las 22:50 horas, por Universal TV.