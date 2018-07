Integrarán al DIF a Sector Salud

Cd. de México.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) será adscrito orgánicamente al Sector Salud y algunas de sus funciones administrativas las asumirá la Secretaría de Hacienda, informó Jorge Alcocer, quien está propuesto para ocupar el cargo de Secretario de Salud.

Entrevistado al salir de una reunión que sostuvo con el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Alcocer dijo que la figura de la Primera Dama desaparecerá y con ello la función que desempeñaba como presidenta del DIF.

"Toda su estructura (del DIF), que durante décadas se ha venido sumando, ahora va estar orientada, como en todo el Gobierno, al diagnóstico y a combatir directamente la pobreza", comentó.

El futuro funcionario dijo que sobre la mesa ya están las propuestas de quiénes podrían ocupar la estructura que quede del DIF, pero que será López Obrador quien en su momento hará el anuncio.

"La figura de la Primera Dama, está en el portal, ustedes lo conocen, ya no va a figurar, ya no va a estar, esto ha sido una decisión de consenso", informó.

Alcocer anunció que también está diseñando lo que será la reestructuración del Sector Salud con la intención de garantizar el acceso a la salud de todos los mexicanos.

"El principal reto que tenemos en la Salud es que es inequitativa, que no tiene universalidad y que no hay recursos para cuidar la salud de los mexicanos, alrededor de 20 millones, ese es el foco, el principio, pero no el único", dijo.

Sobre la reducción de salarios que habrá en todo el futuro Gobierno, Alcocer señaló que en el caso de médicos, enfermeras y personal de apoyo tendrán incrementos y que sólo habrá recortes en los altos puestos administrativos.

"A los directores de los institutos se les va a mantener y se les va a solicitar el que se ubiquen dentro de lo que es la austeridad republicana, y se les va a considerar en algunos casos la reducción del salario, por supuesto. Si hay algunos que no estén de acuerdo en eso tendrán que tomar su decisión", advirtió.

Del Seguro Popular, Alcocer comentó que será reestructurado y que el Fondo para cobertura catastrófica, de casi 100 mil millones de pesos que están en un fideicomiso, será reencauzado.

"Como tal no (seguirá el Seguro Popular), se reestructura, y se reintegran muchas de sus acciones y su presupuesto a la función primaria, y a los medicamentos gratuitos", manifestó.