Integrará Zuckerberg WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, planea integrar los servicios de mensajería de WhatsApp, Instagram y Facebook, según un reporte de New York Times, divulgado este viernes que dijo que con la medida busca reafirmar su control sobre las divisiones en expansión de la empresa.

La medida, descrita al diario por cuatro personas involucradas en el esfuerzo, está aún en sus etapas iniciales y el plan es completar la integración para fines de este año o inicios del 2020.



Con este cambio, sería posible que alguien que utiliza Instagram, pueda mandarle un mensaje a un usuario que solo tiene WhatsApp.

Otra de nuevas características que se ofrecerá con este cambio, es que ahora en todas las aplicaciones los mensajes serán encriptados de punto a punto.



Dicho movimiento, de acuerdo con los empleados que contactaron al New York Times, fue explicado por Zuckerberg como una oportunidad de ganar más usuarios, al tiempo que lograrían que los mismos pasaran más tiempo en navegando en las aplicaciones, elevando el potencial de comercialización. No obstante, no definió cómo es que se monetizaría el cambio.