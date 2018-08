Integrante de "Jackass" denuncia que fue asaltado en Cartagena

Bogotá.

El integrante de la serie de televisión "Jackass", que transmite el canal MTV, publicó un video en su Instagram contando la experiencia que vivió a su llegada a Cartagena.

"Acabo de llegar a Cartagena solo. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta acá. Ellos no hablaban inglés y yo no hablo español. Entonces hicieron la traducción con su celular y me mostraron la frase que decía -vacía tu billetera- mientras me mostraron un arma. Entonces lo hice y me dejaron ir", contó.

El actor agregó: "Esto fue raro. Bienvenido a Colombia", subrayó el actor en su red social, lo que llevó a las autoridades a iniciar la investigación de este caso que afecta el turismo en esta ciudad del Caribe colombiano.

A este caso se sumaron otros como el asalto a una pareja francesa que visitó "La Boquilla", un pueblo de pescadores, en las afueras de Cartagena, en donde se negaron a pagar 300 dólares por dos pescados.

Ante la negativa de la pareja de pagar la factura, las personas que los atendieron en la playa, decidieron asaltarlos con armas blancas, de acuerdo con la denuncia que hicieron ante la Policía de Cartagena.