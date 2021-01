Insurrección marca momento de reflexión para republicanos

Cuando Trump era candidato a la Casa Blanca en 2016, los funcionarios republicanos ignoraron su llamado a sus seguidores para "dejar fuera de combate" a los manifestantes. Menos de un año después de asumir el cargo, los líderes de la formación alegaron que sus palabras habían sido sacadas de contexto cuando dijo que había "gente muy buena" en ambos bandos de una letal manifestación de supremacistas blancos.

Y el verano pasado, la mayor parte del liderazgo republicano miró hacia otro lado cuando Trump hizo desalojar a cientos de personas que participaban en una protesta pacífica cerca de la Casa Blanca para poder posar con una Biblia frente a una iglesia.

Pero el violento asalto al Capitolio ofrece un nuevo, y quizás definitivo, momento de reflexión para el Partido Republicano. Las excusas habituales de la formación para Trump — no es un político al uso y no está interesado en ceñirse a las sutilezas de Washington — no valieron de nada frente a las imágenes de una multitud ocupando los espacios más sagrados de la democracia estadounidense.

El partido, que en los últimos cuatro años se ha definido por su lealtad a Trump, comenzó a recalibrarse tras el caos del miércoles.

Uno de los aliados más cercanos al presidente en el Congreso, el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, dijo "Ya basta".

Otra republicana de Carolina del Sur, la diputada Nancy Mace, afirmó que los logros de Trump durante su mandato "se borraron hoy".

Al menos un alto funcionario de la Casa Blanca renunció y podrían darse más a salidas medida que se asimile el alcance de los acontecimientos.

Pero para avanzar, el partido tendrá que afrontar la realidad de que Trump perdió los comicios frente al presidente electo Joe Biden por más de 7 millones de votos y por un margen de 306 a 232 en el Colegio Electoral, un resultado certificado por el Congreso en la madrugada del jueves, cuando terminó aceptando todas las boletas electorales.

El propio Trump reconoció que su mandato estaba llegando a su fin, aunque no su derrota en las urnas.

"Aunque estoy en total desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me avalan, sin embargo habrá una transición ordenada el 20 de enero", dijo el mandatario en un comunicado publicado en Twitter minutos después de que el Congreso certificase el triunfo de Biden.