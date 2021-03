Insultos son gajes del oficio

"Son gajes del oficio. Imagínense si me pongo preocupado por los insultos, recibo muchos, muchos insultos porque tengo que llevar a cabo cambios. Me eligieron para eso para encabezar un movimiento de transformación, Y así como hay gentes inconformes, hay muchos otros que están conformes, y así es la democracia. a diferencia de la dictadura cuando hay dictadura no se puede protestar o se protesta, pero con los dientes apretados.

Noticia Relacionada Alza la voz

"Cuando hay democracia somos libres. Estoy muy consciente de eso", aseveró en Palacio Nacional.