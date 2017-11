Insultan americanistas a portera chiva

Aunque no fue el clásico grito de "ehh... ¡puto!" el que inundó la grada en el America-Chivas, la barra de las Águilas lanzó un despectivo canto a Blanca Félix, arquera visitante.



Luego de haberse cumplido media hora de partido y con el marcador a favor de las tapatías, los seguidores cantaron: "Que la vengan a ver, ese no es un portero, es una puta de cabaret", mismo que fue reprobado por la afición del Rebaño, mayoría en el Estadio Azteca.



"Les pedimos no ofender a las porteras haciendo el famoso grito al momento de despeje. Ellas han luchado mucho para llegar hasta aquí", dijo el sonido local al medio tiempo, que también exhortó a acusar con la seguridad a las personas que incurrieran en el acto.