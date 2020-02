Insuficientes recursos para atender víctimas

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión de Atención a Víctimas del Delito ejerció un presupuesto superior a los ocho millones de pesos durante 2019, similar a lo ejercido anteriormente, sin embargo, estos recursos resultarían insuficientes para atender la demanda de los más de veinte mil expedientes acumulados entre 2012 y 2020.

"Número exactos no puedo dar porque se acercan por diferentes motivos, en la Comisión de Víctimas no nada más atendemos a la víctima en un solo acto, sino que atendemos... andan (por ejemplo) en la Comisión de Búsquedas, los atendemos en la revisión de sus expedientes, participamos en todo lo que tiene que ver en ingresar al fuero federal cuando se trata de un delito de ese tipo", indicó la comisionada, Lorena Garrido Salazar.

En lo que va de este 2020, la Comisión Estatal ha atendido dos casos de feminicidios y por lo menos 50 de violencia intrafamiliar, la titular señaló que en esa dependencia se le ofrece a los afectados asesoramientos legal, psicológico, y médico a través de distintas dependencias como el Sistema Estatal DIF y el Instituto a la Mujer.

"Pero no hay recurso... esto no se repara nunca, un homicidio, un secuestro, una desaparición forzada con nada la reparas y somos de larga data, heredamos una historia de terror, de horror, que yo creo que no hay presupuesto que alcance para dar una atención integral al cien por ciento", mencionó, "sin embargo, tenemos un compromiso de atender lo más que se pueda, hacemos hasta lo imposible para que así sea".