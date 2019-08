Instruye AMLO al IMSS aumentar "ya" sueldos de médicos en zonas alejadas

Benemérito de las Américas, Chiapas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al titular del IMSS, Zoé Robledo, a ajustar a la alza los sueldos de médicos y enfermeras que laboran en zonas más alejadas y marginadas del país.

En este municipio chiapaneco, localizado en el extremo oriente del estado, en la Selva Lacandona, en los límites con Guatemala, dijo que esta tarea debe realizarse en menos de un mes.

"Vamos a establecer un sistema de pago distinto y un tabulador nuevo: que el que prefiera estar en Tuxtla o en la Ciudad de México o en Villahermosa pues que se quede allá, es su derecho, estar donde quiera, pero el que venga de pediatra aquí a Benemérito" va a ganar más.

"Y esto quiero, Zoé, que se aplique de inmediato, ya, que en menos de un mes esté establecido. Ni modo que vayan a decir los del sindicato que no. ¿Oh hay que pedirle permiso?", resaltó el primer mandatario.

Además refrendó su compromiso de fortalecer el sistema de salud en todo el país, pues "donde hay más marginación y pobreza está peor el servicio", al tiempo que observó que no es culpa del personal sino una herencia.

Eso tiene que cambiar, donde haya más pobreza debe haber mayor atención para el pueblo, destacó al ofrecer cuatro acciones para alcanzar ese objetivo: abasto de medicinas, más médicos y enfermeras, así como el apoyo a la infraestructura hospitalaria y basificación del personal antes de que concluya su sexenio.

A partir del 1 de julio de 2018, ratificó, inició la Cuarta Transformación del país y si bien no fue fácil porque se enfrentaron inercias lo cierto es que "fuimos perseverantes, nos caímos varias veces y nos volvimos a levantar hasta que se logró el triunfo".

Por eso, después de tantos años de lucha "no podemos fallarle al pueblo. No va a ser más de lo mismo, ya no es más de lo mismo porque es un cambio de régimen y se va a demostrar en la práctica que se puede llevar a cabo transformación una profunda y pacífica.

Entonces se acabará con la corrupción porque es lo que más ha dañado a México, "ha dado al traste con todo", pues a pesar de contar con un país rico en cultura y recursos naturales se tenía un pueblo pobre porque los gobiernos no estaban a la altura de las circunstancias.