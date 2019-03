Instruye AMLO a SEP a eliminar lo que afecte a maestros

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminar de la reforma educativa todo aquello que "afecte" a los maestros, para que no se diga que su Gobierno es igual al anterior.

Ante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego que el dictamen de la nueva reforma educativa fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, el Mandatario sostuvo que dio la instrucción al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, de dar toda la información sobre la iniciativa a los docentes.

"Pero en todo aquello que pueda significar afectar a los maestros he dado instrucciones de que se quite todo, porque no les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan de que somos iguales, no", aseguró.

"Voy a pedirle a Esteban Moctezuma que hable y dialogue con los maestros, que informe y que se quite todo lo que pueda ser utilizado contra los maestros".

El tabasqueño insistió en que con este tema los conservadores tratan de hacer ver a su Gobierno igual al anterior.

Sin embargo, López Obrador advirtió que tampoco se permitirá la venta de plazas ni la corrupción.

"Si ya hicimos todo para eliminar la mal llamada reforma educativa, pues que quede bien, que no haya excusas", expuso.

"Hay grupos que son conservadores, con apariencia de radicales y lo que quieren es hacer sentir o proyectar la idea de que somos iguales nosotros. Entonces no, no somos iguales, no somos simuladores".

López Obrador dijo que si bien no habrá evaluaciones punitivas ni el propósito de afectar los derechos laborales del magisterio tampoco habrá venta ni tráfico de plazas ni corrupción.

"No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina, eso no, corrupción no, no se permite a nadie, aunque sean los más radicales o extremistas, de izquierda o de derecha, la corrupción no se permite a nadie, se acabó, ya no hay corrupción tolerada desde el Gobierno", aseguró.