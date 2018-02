Instituto de Florida se prepara para el día 1 después de la matanza

EE UU vivirá este miércoles un día de tremenda emoción. Dos semanas después de la matanza en la que un exestudiante desquiciado asesinó con un fusil de asalto a 17 personas, los alumnos del instituto de Parkland (sur de Florida) vuelven al centro escolar. Este sosegado suburbio a una hora de Miami se ha convertido en el epicentro del debate nacional porque los alumnos sobrevivientes están impulsando el creciente movimiento #NeverAgain [Nunca Más] por el control de las armas. Ante los ojos de todo el país los muchachos reanudarán la actividad en la escuela donde se vivió el horror. Pues sigue siendo su escuela.

"¿Qué les voy a decir a mis alumnos?", se preguntaba este martes por la tarde en una cafetería cercana al instituto, frente a un café sin cafeína, la profesora Alicia Blonde, de 58 años. Lleva 18 años en el instituto Stoneman Douglas y está devastada por lo ocurrido. Ella estaba allí y sobrevivió, igual que alrededor de 1.500 alumnos que estaban en la escuela este nefasto día de San Valentín. Todos ellos, recuerda Blonde, y también los profesores y empleados, son víctimas. Todos, en distinta medida, cargan con el trauma de haber vivido una experiencia infernal. "El efecto de esto durará toda nuestra vida. Aún lo podemos imaginar. Siempre nos va a acompañar", dijo Blonde, que llevaba dos fotografías de dos alumnos suyos a los que tenía un gran afecto. La profesora las sacó, las miró y empezó a llorar.

La jornada arrancará este miércoles minutos antes de las ocho de la mañana hora local y terminará poco antes del mediodía. Será un día escolar más corto y distinto de lo normal. Cada clase durará en torno a 20 minutos y no se impartirán contenidos sino que los maestros tratarán de acoger a sus alumnos con palabras de apoyo y escuchar lo que necesiten expresar. También habrá material para que se entretengan, como libros para colorear, pelotas antiestrés o rompecabezas. En el instituto hay niñas y niños desde los 14 años a los 19 años. Es un centro público enorme que tiene unos 3.200 alumnos en total y unos 200 empleados. El domingo pasado profesores y alumnos visitaron ya por primera vez desde los hechos el instituto para ir entrando en contacto con el lugar y preparar el regreso formal de este miércoles.

Fuera del instituto hay un memorial con cruces, flores, recuerdos y mensajes por cada uno de los 17 fallecidos en la masacre. No deja de llegar gente de la zona o de lugares distantes a presentar sus respetos. Este martes por la tarde estaba allí, por ejemplo, Danny dos Santos, 19 años, un jóven músico de rap que llegó desde Orlando (a 300 kilómetros) en autobús. "Esta vez tiene que haber un cambio. Tienen que cambiar las cosas. Esto tiene que detenerse", dijo sobre la falta de control del acceso a armas de fuego y las matanzas ligadas a ello, uno de los mayores problemas nacionales, que divide en todo el país a defensores y contrarios a la legislación sobre armas.

Otro que acudió al memorial, bien diferente al chico rapero, fue Nick Savoca, un pastor de 72 años que dirige una organización que se dedica a instalar lugares de oración en sitios donde ocurren tragedias. "En 2001 después del 11-S rezaron con nosotros más de 150.000 personas a lo largo de un año", dijo. Savoca ha llegado con un mensaje básicamente religioso pero también afirma que debe haber cambios para que no sucedan estas masacres: "Aunque yo no tengo ningún arma respeto la Segunda Enmienda [el derecho constitucional de los ciudadanos a armarse para defenderse], pero nadie necesita tener fusiles de asalto".

A Parkland comenzaron a llegar este martes decenas de medios de comunicación que seguirán mañana sobre el terreno la vuelta de los alumnos al instituto. Las autoridades han pedido a los medios que no sobrevuelen con helicópteros este miércoles el instituto para filmar para evitar perturbar a los estudiantes.

Mientras tanto la actividad de los alumnos supervivientes en su lucha por el control de las armas sigue subiendo peldaños de importancia. Este martes varios de ellos se reunieron en Washington con miembros del Congreso de Estados Unidos. El presidente de la Cámara Baja, el republicano Paul Ryan, describió a la prensa a los alumnos como "inteligentes y apasionados" y afirmó que se deben subsanar "las fallas" del sistema para evitar estas tragedias –mencionando en este caso "desde la policía local [que supuestamente no reaccionó como debió] hasta el FBI que no siguió las pistas que obtuvo"–. Pero no se pronunció sobre el reclamo clave de los estudiantes de prohibir la venta de fusiles de asalto.

El 24 de marzo se espera en Washington una manifestación multitudinaria a favor de un mayor control del mercado de armas, liderada por los chicos de Parkland. Allí estará con ellos, "en primera línea", la profesora Alicia Blonde, que este martes meditaba dolida: "De verdad que tenemos que conseguir parar este problema. Si no, yo no sé cómo voy a poder seguir viviendo en mi país"