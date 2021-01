Instan en INE a jóvenes interesarse en elecciones

Además recordó que el trámite se mantendrá disponible hasta el próximo 10 de febrero, por ello exhorto a los jóvenes que aún tienen pendiente la solicitud o recepción del documento a acudir. “Es importante que los jóvenes que ya cumplieron con la mayoría de edad o que están próximos antes del 6 de junio recurran a un módulo del INE para obtener su credencial, con ella van a poder votar, también podrán identificarse, el trámite es gratuito y estará disponible hasta el 10 de febrero”.

Noticia Relacionada Yuya pone de moda los broches para pelo

El distrito 02 mantiene habilitado los módulos de credencialización en las colonias Ribereña y Jarachina Norte, aunque en este último punto ya no hay citas.

En la Ribereña se debe tramitar una previa a través del INETEL antes del 1 de febrero, y después de esa fecha, a través de teléfonos locales.

“Se está abriendo la oportunidad para la población que aún no llega a los módulos, además ya no será necesaria la cita del INETEL, pero si, se deberá cumplir con el protocolo Covid-19, habrá vigilancia en torno a ello, también para que no existan aglomeraciones”.

Los votantes que radiquen Tamaulipas, el próximo 6 de junio decidirán quienes ocupan los cargos de alcalde, diputados federales y locales.

Se estima que el padrón electoral del distrito 02 de Reynosa oscile entre los 287 mil 800 ciudadanos.