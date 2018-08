Instan a cuidarse del calor

"Le estamos recomendando a la gente no asolearse entre las 11:00 y las 17:00 Horas, tomar agua simple aunque no tengas sed, usar protector solar, vestir ropa suelta de colores claros y manga larga, comer alimentos frescos así como frutas y verduras, usar lentes de sol, gorra o sombrero, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, permanecer en la sombra y en lugares frescos así como evitar consumir bebidas alcohólicas", dijo Clara Zamarripa Ríos, coordinadora de Imagen y Comunicación Social en la institución.

Los efectos que podrían causar las altas temperaturas, son insolación, deshidratación, golpe de calor, desmayos, enfermedades diarreicas agudas así como enfermedades en la piel.

Deberá ponerse especial atención a los grupos en mayor riesgo como son niños y niñas menores de cinco años, personas con enfermedades crónicas, trabajadores que laboran al aire libre así como adultos mayores y hasta las mascotas.