Instalará Salud filtros sanitarios

Tampico, Tam.- El Sector Salud instalará filtros sanitarios en la terminal aérea, marítima y central de autobuses para evitar el ingreso de cualquier caso sospechoso de coronavirus, informó María del Carmen Díaz Barrios, jefa de la Jurisdicción Sanitaria II de Tampico y Ciudad Madero.

"Lo que vamos a hacer es tomar medidas preventivas en aeropuertos, Puerto y Central Camionera, una vigilancia epidemiológica en lugares visibles para turistas y viajeros donde diga expresamente si tienen fiebre o resfriado común deben reportarlo y cuidar las medidas higiénicas como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y cubrebocas si tienen síntomas respiratorios o si han estado en contacto con alguien de China", señaló.

Dijo que no hay ninguna restricción para que se realicen viajes en la zona, asegurando que el flujo en diversas áreas de transporte sigue con normalidad.

Díaz Barrios aseguró que México está preparado para contener el virus como ha estado preparado para contener el dengue, a pesar de que no cuentan con muchos insumos y que están verdaderamente "apretándose el cinturón" para dar la atención.

"Estamos preparados porque por vigilancia epidemiológica estamos cubriendo todo el protocolo", indicó.

Señaló que todos los pacientes pero sobre todo en menores de 5 años y adultos mayores aumentan las medidas preventivas.

"Todas las personas debemos tener las medidas preventivas; no sé si recuerden la epidemia de influenza H1N1 se agotaron los cubrebocas, no podíamos saludar de beso ni darnos la mano en la Iglesia, si sabemos las medidas preventivas no han cambiado, si sabemos cómo es la transmisión que está través de las gotitas de saliva y si tenemos síntomas respiratorios uno mismo debe ser consciente de tomar medidas", recordó.

Pero en este tema lo más importante, recalcó la entrevistada, es no crear psicosis ni alarma innecesaria, sólo es adoptar las medidas preventivas para evitar brotes y epidemias.