Instalan tianguis pese a prohibirlo la Coepris

Cd. Victoria, Tam.- El viernes la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió un comunicado para desalentar la instalación de tianguis y mercados rodantes con motivo del Covid-19, para hacerlo efectivo procedió al desalojo de dos mercaditos con el apoyo de la Policía Estatal, a pesar de esto el tianguis de la Unidad Modelo se instaló este sábado como de costumbre.

"Por aquí pasó el cobrador del Municipio y no nos dijo nada", relató de manera anónima un tianguista, "supimos que se había puesto muy feo el viernes, creo que hasta a la fuerza pública la utilizaron para desalojar los tianguis y pensamos que a nosotros también nos iban a desalojar hoy pero nada más pasó el del Municipio a pedirnos que tuviéramos las medidas sanitarias... pero ni nos han dado cubrebocas ni gel antibacterial ni nada".

El tianguis de la Unidad Modelo es uno de los más viejos y concurridos de la localidad, no obstante, fueron pocos los vendedores ambulantes y compradores que asistieron este sábado a realizar sus transacciones, abundaron puestos frutas y verduras así como algunos de ropa, artículos de electrónica, ferretería y juguetes, entre otros.

"Ya son dos veces que pasa personal de Inspección Fiscal del Municipio para pedir nuestros datos a los que cada fin de semana nos instalamos, nos piden nombre y teléfono según para darnos un apoyo, pero hasta el momento no se han aparecido y la verdad que ya nos urge porque tenemos pocas ventas... es poca la gente que sale y como no hay dinero pues compra lo más indispensable".

Francisca Barrón, vendedora de antojitos, coincidió que desde hace casi un mes las ventas han sido bajas debido a que la gente tiene miedo de salir y contagiarse, sin embargo, ella debe trabajar ya que no tiene otra fuente de ingresos, "¿cómo le hacemos? Si no trabaja uno hoy no tiene para comer mañana y por eso se tiene que arriesgar a enfermarse", comentó que para protegerse tuvo que improvisar algunos cubrebocas debido a que no ha logrado encontrarlos en farmacias.