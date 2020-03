Instalan módulo para orientación

Personal médico y de enfermería de la Jurisdicción Sanitaria IV instaló un módulo en la Central de Autobuses de Reynosa para orientar e informar a las personas sobre el COVID-19 y la forma de prevenirlo y protegerse.

A partir de las 19:00 Horas de ayer inició la actividad en ese sentido y ahí estuvieron un médico y una enfermera cumpliendo con su trabajo, dijo Carlos López Macías, coordinador de Servicios Médicos en la institución.

Sin embargo, del miércoles en adelante se dispondrán elementos para cubrir los tres turnos (24 horas) en ese mismo lugar. También se realizarán acciones similares en el Hospital General así como en el Materno Infantil, con ese propósito.

De momento no se harán preguntas en forma deliberada a quienes acudan a la Central de Autobuses que salgan o lleguen a la ciudad sobre si tienen síntomas o no de la enfermedad porque aún no es tiempo para hacerlo.

Cuando las circunstancias lo demanden entonces se emprenderán las acciones que sean necesarias.

Mientras tanto únicamente se les dirá en qué consiste el coronavirus, cómo se transmite, qué medidas tendrán que utilizar como forma de prevención como lo es lavarse las manos con agua y jabón, entre otras cosas más.