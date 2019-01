Instalan este sábado consejos electorales

Cd. Victoria, Tam.- El proceso para la renovación del Congreso de Tamaulipas entra este sábado a la etapa de instalación de los 22 consejos distritales y 43 consejos municipales, con lo cual asumirán funciones 700 consejeros, suplentes y reservas, para realizar diversas funciones dentro de la organización del trabajo electoral.

Esto lo reveló la consejera presidente interina del Instituto Electoral de Tamaulipas, María de los Ángeles Quintero Rentería. "Cuando tuvimos la toma de protesta en diciembre se les estuvo equipando con equipo de cómputo". Los consejos que serán instalados ya contarán con muebles de oficina y equipos de cómputo para operar.

Salvo los tres consejos que no cuentan con sede tendrán su ceremonia de instalación en escuelas públicas en sus respectivos distritos o municipios; "quienes no hayan encontrado un inmueble porque hay consejos que no han encontrado el inmueble con las especificaciones que marca el Reglamento o las Bases ahorita lo van a hacer en alguna escuela que van a pedir prestada para instalarse".

El 12 de diciembre la Comisión de Organización Electoral designó a las consejeras y consejeros que integrarán los 22 Consejos Distritales y 43 Consejos Municipales Electorales para el Proceso Electoral 2018- 2019.

-

LOS DISTRITALES

Los presidentes de los 22 Consejos Distritales son: Distrito 01 César Eugenio Hernández Ancona; Distrito 02 Bernardino Aguilar Cerda; Distrito 03 Álvaro Zavala Ortegón; Distrito 04 Roberto Ulises Blanco Molina; Distrito 05 Ernesto Peña Rodríguez; Distrito 06 Paulita Deyanira LópezHernández; Distrito 07 María Irene Campos Almodóvar; Distrito 08 Jesús Francisco Garza Alvarado; Distrito 09 Fabiola Alejandra Benavidez Gallegos; Distrito 10 David Jaime Fabela Sánchez;Distrito 11 Claudia Lucia Treviño Bejarano;Distrito 12 Carlos Manuel Azuara Juárez; Distrito 13 Nancy Rocío Escobar García; Distrito 14 Leonardo Vázquez Bello; 15 VictoriaMa. Elena Rodríguez Salazar; Distrito 16 Diana Aracely Saldierna Montoya; Distrito 17 HéctorRodríguez Balderas; Distrito 18 Carilu Zarate Barrera; Distrito 19 Hadasa Safira Cruz Zaleta; Distrito 20 Verónica Segura Medina; Distrito 21 Jesús Alejandro Sánchez Delgado; y Distrito 22 Adriana Cabrera Luna.

-

LOS MUNICIPALES

Y de los 43 comités municipales: Abasolo, Eduardo GarcíaHernández; Aldama, Karina Rodríguez Moreno; Altamira, Carmen Julia Nava Cano; Antiguo Morelos, Ricardo Medina De La Cruz; Burgos, Horalia Anabel Juárez De León; Bustamante, Christian Idalia González Salazar; Camargo, María De Lourdes RíosAldape; Casas, Marcia Bibiana Mota González; Ciudad Madero, Humberto Nájera Hernández; Cruillas, José Isaí Garza Rodríguez.

Gómez Farías, Emmanuel Martínez Rosas; González, Laura Castro Buenrostro; Güémez, Cornelio Medina Salazar; Guerrero, Rosa Martha Alemán Salazar; Gustavo Díaz Ordaz, José Luis MartínezSánchez; Hidalgo, Francisco Javier Cruz Silva; Jaumave, Nallely Edith Huerta Morales; Jiménez, José Antonio GarcíaMartínez; Llera, María Guadalupe Mendoza Negreros; Mainero, Eugenio González Corona.

El Mante, José Refugio HernándezMartínez; Matamoros, Margarita Santiago Reyes; Méndez, María Gisela Aguirre Moreno; Mier, Rolando Manuel RamírezMejía; Miguel Alemán, Amada Alicia Bañuelos Alamillo; Miquihuana, Hernán Rafael Bravo Bravo; Nuevo Laredo, Nancy Esther Rodríguez Santos; Nuevo Morelos, Ma, Elizabeth Silva Paz; Ocampo, Surid Rivera Noriega; Padilla, Julio Cesar Torres Rodríguez; Palmillas, María Antonia GómezÁvila; Reynosa, Clara Lourdes GarcíaLacavex; Río Bravo, Diana Laura Luna Olmeda.

San Carlos, Mario Alberto Castillo Guevara; San Fernando, Jorge Israel Zúñiga Salazar; San Nicolás, Laura Patricia Zúñiga Ramírez; Soto La Marina, Silvia GarcíaVásquez; Tampico, Héctor Fermín Cano Rocha; Tula, Alberto Rosales Vázquez; Valle Hermoso, Rolando Martínez Moreno; Victoria, Consuelo González Barragán; Villagrán, Nancy Abigail Martínez Garza; y Xicoténcatl, EnaLizeth Vilchis Nieto.