Instalan en comercios 4 arcos sanitizadores

Matamoros, Tam.- El comercio organizado de la zona peatonal inició con la instalación de arcos sanitizadores, con la finalidad de prevenir el contagio del Covid-19 entre la comunidad que suele acudir a realizar sus compras.

Son un total de cuatro sistemas los cuales fueron instalados sobre la Peatonal en los accesos que colindan con las calles Seis, Siete, Ocho y 10, sin embargo hasta ahorita no están funcionado.

Los comerciantes comentaron que aún no quedan instalados al 100 por ciento, pero ya se observan físicamente, solo falta ponerlos en operación para que la comunidad los utilice.

"No sabemos cuando los van a conectar, a mi me pidieron que lo conectará a mi negocio, pero pues les dije que si me iban a pagar la luz, porque tiene que estar funcionando todo el día", dijo una de las comerciantes de la zona peatonal a la altura de la calle Sexta.

Comentó que se desconoce como le vayan hacer para que la gente pase por estos arcos sanitizadores, ya que solo están colocando uno en cada esquina, puede que se restrinja el acceso por los costados. Lo anterior se presenta cuando la Secretaría de Salud en Tamaulipas dio a conocer que no habrá más aperturas de comercios, solo los que abrieron el pasado 1 de junio son los que se van a mantener abiertos.

Así mismo en cada uno de los comercios se esta tomando la temperatura de quienes ingresan, se les aplica gel, mientras que los menores de edad y las personas de la tercera edad tienen prohibido el acceso.