Instalan costales como una contención

Matamoros, Tam.

Alrededor de 300 costales de arena han colocado los migrantes en un tramo del río Bravo, esto con la finalidad de evitar que el agua se siga filtrando como está sucediendo en las últimas horas.

El pastor Abraham señaló que se han venido recibiendo algunas donaciones de sacos, mismos que se están llenando los mismos para instalarlos a la orilla del río para evitar que el agua siga filtrándose.

Comentó que algunos migrantes sí abandonaron el campamento, sobre todo aquellos que tienen un sustento económico, ya que se fueron a rentar una casa, un cuarto de hotel y otros aceptaron el irse a donde los invitaron las autoridades de la Diócesis de Matamoros.

"La verdad no todos se quieren salir porque las autoridades no tienen un plan real, en donde puedan meter a las miles de personas que viven en este lugar, los espacios que han ofrecido no caben mucho, si acaso unas 50 o 60 personas, pero en el campamento hay más de mil 300", dijo.

Destacó que es por eso que la mayoría de los migrantes prefieren quedarse, ya que no hay suficiente espacio para poderse instalar en otro lugar, además del temor que tienen que al momento de irse, ya no reciban los apoyos que les llegan hasta este lugar.

Comentó que en tanto la mayoría de los niños y mujeres ya se salieron de este campamento, considerando que son a las primeras personas que se busca proteger de esta creciente del río.

"Nosotros ahorita estamos ayudando a llenar estos costales de arena para poder crear un muro de contención que evite que el agua siga subiendo como hasta ahora se ve", dijo.

Indicó que pese a que se han colocado estos costales, el agua se ha filtrado, algunas de las casas de campaña ya están entre el agua, algunos subieron sus techos a la parte más alta a donde creemos que no vaya a llegar el agua.