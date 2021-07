Instalan cámaras que solo permite acceso si sonríen

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 .- Si las personas disfrutan ir a la oficina el ambiente es mejor y, por lo tanto, la productividad y los buenos resultados se incrementan. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los empleados en el mundo suelen sentirse desmotivados, ya sea por el sueldo, la rutina, sus compañeros, hay muchas razones por las cuales no siempre se disfruta ir al trabajo. Pensando en ello, la compañía Canon, en China, tuvo una idea: colocar cámaras que solo dan acceso si la persona sonríe.

Equipados con un sistema de Inteligencia Artificial (IA), estos dispositivos fueron colocados en las oficinas de su filial china, Canon Information Technology.

Noticia Relacionada México pide a ONU preservar avances en Afganistán

Básicamente las cámaras solo permiten que los trabajadores sonrientes ingresen a las salas o programen reuniones. Según la compañía, con eso pueden garantizar que todos los empleados estén felices mientras están en las instalaciones.

Canon Information Technology anunció el año pasado que comenzaría a instalar cámaras de "reconocimiento de sonrisas" como parte de un conjunto de herramientas de gestión del lugar de trabajo, pero la tecnología no recibió mucha atención en su momento. De hecho, los especialistas han hecho notar que, si no se convirtió en noticia entonces fue porque en el país asiático se están volviendo comunes las herramientas de vigilancia y control de este tipo.

--El fuerte control de los empleados en China

La historia de estas cámaras se dio a conocer a través de una publicación de The Financial Times en donde se destaca cómo las empresas chinas, con la ayuda de inteligencia artificial y algoritmos, vigilan a los empleados, a un grado que llega a ser inquietante.

Según la publicación, las compañías chinas utilizan la tecnología para diversas actividades de vigilancia. Por ejemplo, están monitoreando todo el tiempo a sus empleados para saber qué programas están usando en sus computadoras y medir su nivel de productividad. Además, es común el uso de cámaras de circuito cerrado de televisión para medir cuánto tardan en su hora de almuerzo. Y si eso no fuera suficiente, algunas incluso rastrean sus movimientos fuera de la oficina mediante aplicaciones móviles.

Sobre esta situación el académico del King's College de Londres, Nick Srnicek, declaró a The Financial Times: "Los algoritmos y la inteligencia artificial no están reemplazando a los trabajadores. En cambio, la gestión está siendo aumentada por estas tecnologías. Las tecnologías están aumentando el ritmo de las personas que trabajan con máquinas en lugar de al revés, como sucedió durante la revolución industrial en el siglo XVIII".

Sin embargo, algo que destaca el experto es que no podemos creer que este tipo de prácticas solo suceden en países como China. Este tipo de vigilancia también se registra en países como Estados Unidos y el Reino Unido. Amazon es uno de los ejemplos más claros de esta dinámica. Recientemente los empleados denunciaron una serie de malas prácticas, especialmente en el almacén.

De acuerdo con los empleados, no se respeta su tiempo de descanso pues Amazon rastrea meticulosamente cada segundo que pasan en el almacén para detectar cuánto tiempo están fuera de su labor principal y les envía mensajes si se pasan, lo que, denuncian, no les permite ni ir al baño cuando lo necesitan.

La respuesta de Amazon fue crear un programa de bienestar que incluye la colocación de cabinas de relajación llamadas "ZenBooth" o "Mindful Practice Room" en donde los empleados de almacén que se sientan estresados podrán escapar momentáneamente a través de prácticas de atención plena en quioscos interactivos individuales.

Pero más allá de esos ejemplos, los especialistas recuerdan que software como Microsoft 365 cuenta con herramientas de vigilancia integradas que se han hecho más comunes debido al home office.

Así que, al final, las cámaras de reconocimiento de sonrisas, resultan menos peligrosas en términos de vigilancia pues, al menos, con obvias, en comparación con otros sistemas de control mucho más sutiles.