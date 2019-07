Instalan 2 unidades dentales en el Centro de Salud rector

Río Bravo, Tam.- Dieron inicio los trabajos de instalación de las 2 nuevas unidades dentales con las que contará el Centro de Salud rector, en tanto que persiste incertidumbre en cuanto hace a las 2 personas asignadas al área de laboratorio.

Esto en cuanto a donde serán resignados dado a que dicho departamento ya no se estará ofreciendo en el Centro de Salud, por lo que en el caso del químico Manuel Sandoval no sabe en donde finalmente será asignado ya que hasta el día de ayer no había sido enterado oficialmente.

Fue ayer cuando arribó personal de la Secretaría de Salud quienes fueron atendidos por el director el doctor Daniel Reyna Veloquio, quien al ser abordado de manera breve dijo que tampoco sabe que pasará con los 2 químicos ya que aseguró no estar enterado.

Entre tanto se instalan los 2 equipos dentales con los que contará la unidad de salud, los cuales permitirán a los jóvenes que realizan el servicio social el poder ahora si poner a fondo en práctica lo que han aprendido, si se le proporciona el material necesario.

SERVICIOS. Estiman poner en funcionamiento los servicios durante los días subsecuentes.