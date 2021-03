Instala retén anti delictivo

Y en ese mismo contexto dijo que el operativo se estará llevando a cabo de manera periódica, de antemano sin horario especificó pues el objetivo ante todo es tratar de frenar la ola de robo de vehículos, siendo uno de los puntos de paso precisamente el citado ejido Palo Blanco.

Noticia Relacionada Salones buscan recuperación

Pero también agregó, tratar de brindarle mayor seguridad a los conductores y sector laboral en general, que a diario se conducen por esa vía de comunicación en horas de la mañana y al caer la noche debido a reportes de asaltos en el que son precisamente las víctimas.

Es plausible agregar que, no acredita ningún tipo de multa o sanción porque el conductor no porte placas o sea americano el vehículo, siendo recomendable que no conduzca con placas sobrepuestas.