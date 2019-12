Instala módulo contra quejas

"En ocasiones el error es del consumidor que no leyó los términos y en otras del que otorga el servicio". Óscar Torres Gómez, Profeco Reynosa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene activo un módulo de atención para vigilar los derechos de todos los viajeros de esta temporada.

La intención es que no existan arbitrariedades, abuso de comerciantes, negativas no explicadas o falta de información.

Óscar Torres Gómez, encargado del despacho en esta región, expuso que los interesados pueden acudir a las oficinas cercanas al Bulevar Morelos, así como en el ingreso de la Central de Autobuses de Reynosa.

"Cualquier consumidor o viajero que esté haciendo uso de medios de transportes deben tener la seguridad de que lo que adquirió será tal y como pensaba, ningún servicio debe ser violentado o limitado de última hora".

También se colocaron carteles en diversas partes de la ciudad donde se explican algunas recomendaciones, enfocadas a prevenir quejas, entre los textos se considera importante la revisión de etiquetas, conservación de comprobantes de pago, garantías, ser cuidadoso con las promociones al igual que con los meses sin intereses.

Los plazos de pagos y las condiciones son un tema que no debe tomarse a la ligera. "Hemos recibido quejas de algunos consumidores porque no los dejan abordar el autobús porque no presentan boleto impreso o porque falta identificación, ahí mediamos, en ocasiones el error es del consumidor que no leyó los términos y en otras del que otorga el servicio".

El funcionario insistió en lo importante que es durante este periodo de compras realizar una lista previa de los gastos para evitar un desequilibrio que afecte la economía a principios de enero.