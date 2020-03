Insta Canaco a comprar sólo lo necesario e indispensable

Cd. Victoria, Tam.- La Cámara Nacional de Comercio hizo un llamado a la ciudadanía para comprar solo lo necesario e indispensable y evitar caer en compras de pánico por la situación de emergencia del Coronavirus, aclaró que esto alteraría la cadena de abastecimiento ocasionando un panorama de desabasto de productos de primera necesidad.

"Todavía no caemos... sí ha habido compras o resurtidos, pero todavía no vemos las compras de pánico, vemos mucho movimiento en las super tiendas, esperemos que la gente haga conciencia y no caigamos en el tema de las compras de pánico", reiteró el presidente de CANACO Victoria, José Luis Loperena González.

El representante del comercio local respaldó la medida adoptada por el Gobierno del Estado de suspender a partir de este martes toda actividad escolar, así como suspender actividades multitudinarias o masivas en donde podría propiciarse la propagación del Coronavirus; en este sentido, dijo que el comercio organizado se sumará a estas medidas para contribuir en el filtro sanitario no obstante las tiendas continuarán operando con normalidad.