Insta a que conozcan su verdad

A unos días de que la actriz Demi Moore publicara su libro Inside Out, en el que reveló detalles sobre su vida privada y sus antiguas relaciones de pareja, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas las de su ex esposo Ashton Kutcher.

Sin mencionar el nombre de Moore, el actor compartió en Twitter un mensaje en el que incluía un número teléfono para aquellos que desearan saber su verdad.

"Estaba a punto de presionar el botón en un tuit realmente sarcástico. Entonces vi a mi hijo, a mi hija, a mi esposa y lo borré.

"Para la verdad, escríbanme. +1 (319) 519-0576", escribió el actor.

La ex pareja se separó en 2011 tras seis años de relación, aunque logró finalizar su divorcio hasta el 2012

En su escrito, la estrella de Los Ángeles de Charlie: Al Límite apuntó a que Kutcher a sus problemas de alcoholismo, al deseo de él de tener sexo con otras mujeres, a sus infidelidades y al aborto espontáneo que ella tuvo a sus seis meses de embarazo.

La famosa contó que se sintió enferma tras descubrir que su ex marido la engañaba, lo cual detectó a través de una alerta de Google, de acuerdo con Radar Online.

"Yo sólo quería mostrarle qué tan genial y divertida podría ser", expresó en su biografía.