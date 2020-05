Inspirado por el Covid-19

I nspirado por la situación actual que vive el mundo a causa de la pandemia del Covid-19, Juan Osorio tiene planes de crear una película que plasme parte de este problema, con el fin de crear conciencia y reflexión.

El productor de telenovelas se aliará con una colega peruana para echar a andar el proyecto; aprovecha el aislamiento obligado para cristalizar el plan, según comentó en entrevista.

"La verdad es que esta problemática se tiene que manejar con mucha responsabilidad, especialmente por los afectados y fallecidos", afirmó Osorio.

TELENOVELA EN PUERTA

Además, el ex de Niurka también trabaja en su siguiente melodrama, titulada ¿Dónde Quedó mi Familia?, en la cual participará su hijo Emilio Osorio.

"Siento que voy a regresar a hacer la mejor telenovela de mi vida. Es la historia de una señora con tres hijos, dos de ellos ya adultos, uno de 17 años que será Emilio.

"Esta señora tiene un problema grave de salud, pero lo que ella no quiere es dejar a su familia separada, ése es el mayor reto que tiene: cómo integrar a sus tres hijos y hacerlos convivir entre ellos para que pueda estar tranquila", dijo.

80 CAPÍTULOS

La telenovela constará de unos 80 capítulos, está en proceso de preproducción y se transmitirá por Televisa.

Por otra parte, al término del confinamiento, Osorio retomará los planes de la obra Aventurera, misma que tendrá algunos cambios; sin embargo, los actores confirmados para el proyecto son Rafael Inclán y Gabriel Soto.

Respecto a su salud, a inicios de marzo, Osorio estuvo internado cinco días en estado de gravedad debido a problemas de riñones y vías urinarias, consecuencia de la diabetes que padece.

Está en recuperación en casa, con los debidos cuidados y tratándose frecuentemente para evitar recaídas.

"Estoy con tratamiento bastante agresivo y monitoreando mucho mi salud. Me vi muy mal porque el malestar me atacó por la vía de los riñones y la vía urinaria, me puse muy grave.