El sábado se celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, por eso recomendamos algunas de las películas basadas en libros que han vendido millones de copias alrededor del mundo y que están disponibles en streaming.

Noticia Relacionada Ganan´ curules cercanos

Estas son algunas películas inspiradas en libros para jóvenes que debes ver

CREPÚSCULO

Twilight, 2008.

Director: Catherine Hardwicke.

Actúan: Kristen Stewart, Robert Pattinson y Billy Burke.

Historia: Cuando su madre se volvió a casar, Swan tuvo que irse a vivir con su padre, donde conoce a Edward Cullen, un joven atractivo que esconde un secreto.

Dato: La saga fue inspirada en el libro de Stephenie Meyer, la cual se ha traducido a 37 idiomas y ha vendido más de 25 millones de copias.

Dale clic: Netflix.

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

Harry Potter and the Sorcerer´s Stone, 2001.

Director: Chris Columbus

Actúan: Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson.

Historia: Sigue a Harry Potter, un huérfano que al cumplir 11 años descubre que sus padres eran magos y está invitado a asistir a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería.

Dato: Cinta basada en el primer libro de la exitosa saga de J.K. Rowling y es uno de los más vendidos y traducidos de la historia.

Dale clic: HBO GO.

DIVERGENTE

Divergent, 2014.

Director: Neil Burger.

Actúan: Shailene Woodley, Theo James y Ashley Judd.

Historia: Los jóvenes deben elegir a cual de las cinco facciones de su mundo van a pertenecer, según sus aptitudes; pero, Beatrice guarda un secreto del que podría depender el orden social e incluso su propia vida.

Dato: Se basa en el libro de Veronica Roth, quien ha vendido más de 11 millones de copias de sus libros en EU y fue incluida en 2014 en la lista de Forbes de los escritores con más ingresos del año.

Dale clic: Netflix.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE

The Hunger Games, 2012.

Director: Gary Ross.

Actúan: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks y Woody Harrelson.

Historia: Estados Unidos se transforma en una nación llamada Panem, que ejerce un control riguroso sobre los 12 distritos que lo conforman. Cada uno debe mandar a un joven a participar en los Juegos del Hambre, donde deberán luchar por sobrevivir.

Dato: Luego de haberse distribuido alrededor del mundo, el libro de Suzanne Collins vendió más de veinte millones de copias, lo que lo convierte en uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Dale clic: Amazon Prime Video.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, 2005.

Director: Andrew Adamson.

Actúan: Georgie Henley, William Moseley y Skandar Keynes.

Historia: Sigue a cuatro hermanos que descubren el mundo de Narnia, al que acceden a través de un armario mágico. Éste es habitado por animales que hablan, duendes, faunos, centauros y más criaturas fantásticas.

Dato: Es el libro más destacado de C.S. Lewis, el cual ha vendido más de 100 millones de copias, en 41 idiomas alrededor del mundo.

Dale clic: Disney+

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001.

Director: Peter Jackson.

Actúan: Elijah Wood, Ian McKellen y Viggo Mortensen.

Historia: Frodo es un Hobbit que recibe un mágico anillo sin imaginar que fue forjado por el señor Oscuro para controlar a las criaturas de la Tierra Media. Ahora, deberá destruirlo.

Dato: El libro de J.R.R. Tolkien vendió más de 140 millones de copias y en total, la saga completa ya supera las 400 millones de ventas.

Dale clic: HBO GO.

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS

Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016.

Director: David Yates.

Actúan: Eddie Redmayne, Dan Fogler y Katherine Waterston.

Historia: Newt Scamander realiza un viaje para documentar una extraordinaria selección de criaturas mágicas, pero un incidente provoca la fuga de algunos de estos personajes.

Dato: J.K. Rowling sigue cosechando éxitos con este libro, el cual, en conjunto con Quidditch han recaudado más de 27 millones de dólares.

Dale clic: Netflix.