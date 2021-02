Inspirada por desamor

Paty Cantú vivió su duelo romántico al haber terminado una relación de alrededor de siete años y lo catalizó en la canción "Odiarte".

Un año después de la conclusión de su noviazgo con el ejecutivo discográfico y compositor, Rodrigo Noriega, la ex integrante de LU se dio el espacio para asimilar la ruptura, procesarla y darle un significado positivo a lo que creía que sería muy negativo.

"Eso sucedió e hice lo más maduro, el onceavo paso para superar esto es decir la verdad, y hay gente a la que vas a querer siempre. Aprendes a quererla de otra forma. Hay que superarlo y, entonces, hice la canción.

"Es una de esas personas que voy a describir siempre como los amores de mi vida, pero no estaban las cosas acomodadas, en nuestras formas de ser, en nuestros contextos, y no se dio. Será para otra vida. En esta es para decirle: ´Para otra vida te quiero siempre, te tendré presente, pero no estamos juntos´", reveló Cantú en videoconferencia.

AGRADECIDA

En la charla, a la que se sumó Lasso, quien pone la voz masculina a la pieza que ya está plataformas, la tapatía se mostró serena y agradecida de lo que vivió y por eso aclaró que la idea de la composición es enfatizar que "no puede odiar" a alguien que amo tanto, a pesar de haberlo deseado en algún momento.

"Lasso tenía que estar ahí, es quien le pone la voz (masculina)", acotó Cantú.

Ya con un videoclip en YouTube y con millones de reproducciones en plataformas digitales, Paty recordó que hace poco más de un año, tras una reunión con Agustín Zubilaga y Luis Jiménez, integrantes de Lagos, soltó la tristeza que traía guardada.

"Venía en el coche, lloré, me bajé, les conté porque son mis amigos y me dijeron que no me podía poner en el plan de Paty alternativa, que tenía que ser una balada. Me dijeron: ´Es una historia frágil y vulnerable, desnúdala´, detalló.

Así que tras haberse dejado escuchar con "La Mexicana", junto con Hispana, y con "La Mentirosa", con Luis Fonsi, la intérprete de "Se Desintegra el Amor" y "Valiente" buscó directamente a Lasso para que se sumara a la interpretación.