Inspirada en Frida Kahlo

Ciudad de México.

Una mujer fuerte, adelantada a su tiempo, que venció obstáculos y transformó la tristeza en arte es como María León ve a la pintora Frida Kahlo, su mayor inspiración en la vida.

Más allá de su legado artístico, la cantante reconoce el valor humano de su compatriota, alguien que ha ocupado su mente desde pequeña y que la ha impulsado a superar varias adversidades.

"Yo de niña fui uniceja, gordita y usaba aparatos en el cuerpo. Lo que mi mamá me regaló como un superpoder fue una ídola que nació estrellada", recuerda la intérprete en entrevista.

SU ÍDOLA

"Me acercó a la vida de Frida Kahlo que, al igual que yo, era uniceja, usaba aparatos y la criticaban".

La vida de "La Sargento León" no fue fácil: de niña sufría bullying por tener sobrepeso y pensaba que su sueño de bailar nunca se iba a concretar, pues padecía de un problema físico en las piernas.

"Si la persona que va a ser tu guía cuando eres chico te llena de fe, de posibilidades y te hace sentir la mínima esperanza de que lo vas a lograr, entonces todo en tu vida cambia", expresó respecto a sus padres.

DEPRESIÓN PORM ARTE

Al igual que Kahlo, León cambió su depresión por arte y fue cómo surgió el tema "Inquebrantable", homónimo a su nuevo material discográfico.

"Surgió en un momento muy triste de mi vida. Lo que ocasionó este estado fue una pérdida familiar, una amorosa y una búsqueda que no se culminaba a nivel musical.

"Me daba mucha tristeza no poder llegar a los conciertos a hacer mi trabajo bien. Fue ahí donde me di cuenta que necesitaba sanar, porque mi función como artista es ayudar a la sanación de otras personas".

Ayuda mediante su música

A través de los cinco temas del disco, León narra el doloroso proceso de la gente al tener una caída, un fracaso o una ruptura, hasta llegar al encuentro del ser, pasando por cada etapa de superación.