Inspira Yalitza a niñas de Tlaxiaco

Cd. de México.- Desde que Yalitza Aparicio viajó a Venecia para presentar Roma, de Alfonso Cuarón, ha inspirado a niñas y jóvenes de Tlaxiaco para desarrollarse en el arte dramático, afirmó Miguel Ángel Martínez Oceguera, ex director de la Casa de la Cultura.

Hace poco más de tres años, el staff de Cuarón llegó a esta población para hacer un casting.

"No era la primera vez que gente venía en busca de talento tlaxiaquense, pero, sin duda, el éxito que está viviendo Yalitza ha roto estereotipos y ahora los niños y las niñas creen más en ellos mismos", refirió Martínez en entrevista con Notimex.

Martínez Oceguera, originario de esa comunidad, compartió que para las audiciones de Roma el staff se acercó a la Casa de la Cultura buscando a 30 mujeres nativas, por lo que decidió llamar a Edith Aparicio, hermana de Yalitza, quien desde niña había mostrado talento en el canto.

"Desde los 8 años, Edith ha sido parte de diversos grupos musicales de la Casa de la Cultura (...) Es una mujer talentosa, divertida y atrae mucho la atención por su manera de interactuar con el público, pero ya hemos descubierto que el talento lo traen en las venas, porque Yalitza, sin duda, ha hecho un gran trabajo en la actuación", expresó.

El casting para la cinta de Cuarón se realizó en la Casa de la Cultura, hasta donde llegó Edith con su hermana. La primera audicionó con una canción, mientras que Yali, como la llaman sus allegados, se dedicó a responder las preguntas.

"He tenido la oportunidad de hablar con ella por teléfono, también me invitó a una cena que hubo después de la proyección de Roma en Oaxaca, y me da un gusto enorme lo que está viviendo, porque, aunque no era su sueño, sino ser educadora, lo que ha demostrado es maravilloso, y más aún que ahora es la inspiración de muchas otras mujeres".

Aseguró que lo más importante es que las mujeres indígenas saben que los estereotipos de mujeres blancas y delgadas son cosa del pasado.

"Celebro que hoy ha cambiado el concepto y que las niñas se ven más seguras".

