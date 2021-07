Inspira su caso una ópera

"Hay conversaciones sobre llevarla a algún lugar fuera de lo común en Nueva York, pero aún es muy temprano para hablar de eso", dijo Conor Mitchell al New York Post el sábado.

PARA OTOÑO

Mitchell dirige el Belfast Ensemble en Irlanda, que espera presentar The Trial of Harvey Weinstein en el Festival Internacional de Arte de Belfast este otoño.

"Belfast es un lugar muy politizado. Aquí hay una verdadera tradición de temas con mucha carga política en las obras", dijo el compositor, quien añadió que aun así, no le "importa" Weinstein en lo absoluto.

El título de la ópera incluye el nombre de Weinstein, pero el enfoque del trabajo, según explicó Mitchell, son las mujeres que acusaron al ex productor.

ADAPTARA TESTIMONIOS

Planea plasmar en el libreto de la ópera todas esas historias, adaptando sus testimonios del juicio del año pasado en Nueva York. Incluso advierte que no habrá un actor masculino para interpretar a Weinstein.

"No es una representación de un caso judicial, sino una obra de arte que responde a las declaraciones (de las mujeres). No es una recreación física de los eventos", puntualizó Mitchell a The Wrap.

EXPERIMENTO TEATRAL

"Creo que un gran experimento teatral será ver lo que sucede cuando las mujeres canten su dolor y cómo se vieron afectadas en materia personal por el comportamiento de Weinstein".

En marzo de 2020, el ex millonario fue sentenciado a 23 años de prisión luego de ser declarado culpable de violación en tercer grado y acto sexual criminal en primer grado tras un juicio en la ciudad de Nueva York.

A principios de junio de este año, un juez de Nueva York abrió el camino para la extradición de Weinstein a Los Ángeles, donde se espera que enfrente 11 cargos adicionales de agresión sexual.