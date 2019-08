Inspira Star Wars colección de Barbie

Los Ángeles, Estados Unidos.- La muñeca Barbie estrenó este martes una nueva colección inspirada en la estética de la película original que inició la saga Star Wars, cuyos vestidos han tomado los diseños de los personajes R2-D2, la Princesa Leia y Darth Vader.

Las figuras basadas en Star Wars, Episodio IV: Una Nueva Esperanza, de 1977, están ya disponibles para su reserva, anunció Mattel en su cuenta oficial de Twitter.

Introducing the all-new #StarWars x @Barbie Dolls, inspired by the film, Star Wars: A New Hope.?Celebrating the original concept art, this collectible set pays homage to three iconic characters.



Pre-order now on @Amazon! pic.twitter.com/fS0CkMdxLa