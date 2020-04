Inspectores de STyPS evaden verificaciones

Tras la solicitud hecha por el secretario general de la Federación de Trabajadores de Reynosa (FTR) y secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores en la Fundación, Reynaldo Garza Elizondo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su representación en Reynosa se negó a recibir un oficio de solicitud para inspeccionar a empresas que no han acatado las disposición del Decreto Federal del 30 de marzo en cuanto a la suspensión y restricción de empleados en empresas no esenciales por la Emergencia Sanitaria.



De acuerdo al Decreto avalado por el Consejo General de Salud con fecha 30 de marzo, establece en su Artículo Segundo Fracción Quinta la obligatoriedad de parte de los inspectores de la Secretaría del Trabajo de emprender inspecciones a empresas por parte de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo a los centros de trabajo, en donde se tenga conocimiento por cualquier medio, haya probables incumplimientos a las normas de restringir la actividad laboral en personas trabajadores que pongan en riesgo su salud y exposición al contravenir las disposiciones de la Norma que exceptúa a trabajadores con historial diabético, hipertensión y mayores de 60 años.

ES FERIADO, NO SE TRABAJA

Este jueves, Reynaldo Garza, en su calidad de secretario general de la FTR-CTM y del Sindicato de Trabajadores de la Rama de la Fundación se presentó a las oficinas de la Secretaría del Trabajo en Reynosa ubicadas en la Calle Allende Numero 160 de la Zona Centro.

Un empleado que se identificó como José Guadalupe Salas Aguilar, con cargo de Inspector de la Secretaría del Trabajo, le informó que no podía recibirle el oficio de solicitud con la petición de emprender una visita a la empresa "Erika de Reynosa" al documentarse que incurre en omisiones a las normas generales de salud y trabajo en concordancia al Decreto Federal.

El funcionario le señaló a Garza Elizondo, que como se trataba de "Jueves Santo" era día inhábil, a lo que el dirigente obrero le reviró que no había decreto oficial que establezca que es "día inhábil", a lo que el funcionario federal mantuvo su negativa de atender su requerimiento.

SE JUEGA CON LA VIDA

El requerimiento de Reynaldo Garza era en sentido de solicitar la intervención de la dependencia con inspectores a verificar y corroborar lo previamente documentado, la empresa "Erika de Reynosa" no está cumpliendo con el ordenamiento jurídico de suspender actividad laboral a empleados mayores de 60 años y con historial de enfermedades crónico degenerativas consideradas como de alto riesgo ante la actual Emergencia Sanitaria.

-Nos preocupa- dijo el dirigente de la FTR-CTM en Reynosa- que bajo esa actitud y criterio de los inspectores de la Secretaría del Trabajo Federal no solamente se contraviene lo dispuesto en el Decreto Federal emitido por el Gobierno y la Secretaría de Salud, también con sus omisiones y responsabilidad ponen en riesgo la salud y vida de muchos trabajadores que no están siendo considerados en las medidas preventivas por su condición de salud y atender lo que por Ley ahora se dispone en su caso en particular como medida de prevención-, dijo, Reynaldo Garza Elizondo.

Inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social NO recibió una solicitud de la FTR-CTM.