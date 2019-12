Inspector celebrará 24 años de carrera en el Ska Wars Gold Edition

La banda mexicana Inspector celebrará 24 años de trayectoria musical durante el Ska Wars Gold Edition que se presentará los días 13 y 14 de diciembre en México.

Por segunda vez en su historia, el festival se desarrollará en Monterrey, Nuevo León, y al día siguiente en el California Dancing Club de la capital mexicana con la actuación de artistas provenientes de seis países.

En entrevista con Notimex, Homero Ontiveros, integrante de Inspector, destacó que para él y sus compañeros será un honor compartir escenario con algunos de los exponentes más relevantes del ska nacional e internacional.

Oriunda de la Sultana del Norte, la agrupación Inspector, fundada por Jesús Arriaga "Padrino", promete un energético show por 24 años de andar girando y llevando su música por todos los rincones de la República Mexicana y Latinoamérica.

"Hoy en día no es tan fácil que una banda se mantenga vigente durante tanto tiempo, pero nosotros seguimos porque más que una profesión es un trabajo que cuidamos y amamos. Vivimos de esto, por eso siempre hemos hecho lo posible por sacar adelante a este barco que se llama Inspector", comentó.

Recordó que tiempo atrás, cuando el grupo disminuyó un poco en popularidad, pudo ser la oportunidad para que sus integrantes se dedicaran a otra cosa.

"Pero nos mantuvimos porque desde un principio esta fue nuestra apuesta. No tomamos a Inspector como si fuera un hobby o algo alterno a otros trabajos, siempre nos dedicamos al cien por ciento desde que tomamos la decisión de hacerlo en serio", subrayó.

Desde el inicio, dijo Ontiveros, tuvieron claro que podrían tener éxito o no. "Porque hay gente que saca su primer disco y le va bien, pero al segundo no. Sin embargo nosotros no nos desanimamos ante la baja audiencia, pues sabíamos que vendrían tiempos mejores".

Otros exponentes que se presentarán durante el Ska Wars Gold Edition son: Alpheus (Inglaterra), The Magnetics (Italia), Hub City Stompers (Estados Unidos), Staya Staya (Argentina), Negros Vivos (Puerto Rico) y Travelers All Stars (México).