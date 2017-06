Inspecciones laborales aún sin retomarse

Con la llegada de una nueva administración estatal, las autoridades del trabajo, no han fijado fechas para que cada mes, se realicen las visitas a los centros de trabajo y se recepcionen las solicitudes de la clase trabajadora y para que el inspector en esa materia, visite centros laborales en cuestión.

Hasta el 2016, las visitas a los centros laborales se hacían los días 4 ó 5, según fueran o no días hábiles, pero ahora no está del todo claro, pues desde el arranque de la presente administración, no se le ha visto al último inspector del trabajo, por lo que se desconoce si sigue en su cargo o no.

Desde octubre las visitas de inspectores del trabajo a los centros laborales, que se realizaban cada mes, por un período mínimo de dos semanas, no se han

retomado.

Los proletarios solo tienen esa instancia dependiente del a Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado, para reportar riesgos de trabajo.