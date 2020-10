Inspeccionan vehículos; buscan fallas mecánicas

McAllen, Tx.

Personal del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, lleva a cabo labores de inspección en vehículos comerciales, para detectar fallas mecánicas y violaciones a las leyes de transporte de carga.

Periódicamente, inspectores del DPS llevan a cabo labores de revisión en unidades de carga, para evitar que los camiones con sobrepeso dañen la infraestructura carretera del estado.

Para las autoridades es importante que se cumplan con las disposiciones establecidas, toda vez que cada aspecto contribuye a la seguridad en la carretera, pues un vehículo con sobrepeso no solo daña la infraestructura, sino que también puede causar un percance vial.

De igual forma los estatales verifican el buen estado de las unidades, revisando puntos de seguridad, como el estado de los neumáticos, el buen funcionamiento de los frenos, las luces, entre otros.

Anualmente los agentes llevan a cabo una jornada de un par de días para revisar las unidades de carga y sacan de las carreteras a las que no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad para circular, así como a los conductores que no tengan en regla su licencia de manejo y que no cumplan con un itinerario que incluya y respete las horas de descanso, pero de igual forma, a lo largo del año, los estatales realizan inspecciones periódicas para garantizar la seguridad en las carreteras.