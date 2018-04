Inspecciona FIFA proyecto de Mundial

"Unidad, certeza y oportunidad" son los principios que defenderá desde mañana la candidatura de México, Canadá y Estados Unidos al Mundial de 2026 en la visita que la FIFA iniciará en la capital mexicana, para inspeccionar un proyecto que puede generar 5.000 millones de dólares en actividades económicas .

Esta previsión a corto plazo, junto a la venta estimada de 5.8 millones de entrada, con un beneficio de 2.100 millones de dólares, son otros de los datos que defiende una candidatura con 16 ciudades y 23 estadios ya en funcionamiento, con un aforo medio de 68 mil espectadores.



El proyecto "tripartito" también prevé la creación de 40 mil empleos y un incremento salarial para los trabajadores por valor de más de 1.000 millones de dólares en las ciudades y países anfitriones.



"Las repercusiones de todo ello para la FIFA y la familia global del fútbol se manifestarían en tres formas principales: las inversiones locales en materia futbolística contarían con apoyo financiero; se ampliaría el alcance global del fútbol; y se alentaría a países anfitriones de ediciones posteriores del Mundial a apostar por nuevas fórmulas organizativas económicamente sustentables", indica el dossier de México, Canadá y Estados Unidos.



Mañana y pasado, la comisión de evaluación de la FIFA, empezará a inspeccionar en la capital mexicana el modelo que proponen estos tres países para acoger "la copa del mundo más ecológica de la era moderna", que reunirá a 48 selecciones y albergará 89 partidos.



El proyecto prevé que en su fase inicial se jueguen tres partidos en un mismo día -uno en cada país-, y en total se disputarán 60 encuentros en Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México. Las selecciones tendrán un mínimo de tres días de descanso entre cada enfrentamiento y entre éstos en un mismo estadio habrá dos días de paréntesis también como mínimo.



Atlanta (Mercedes-Benz Stadium/75,000), Baltimore (M&T Bank Stadium/70,976), Boston (Gillette Stadium/70,000), Cincinnati (Paul Brown Stadium/67,402), Dallas (AT&T Stadium/92,467), Denver (Mile High Stadium/77,595), Edmonton (Commonwealth Stadium/56,418), Guadalajara (Estadio Akron/48,071), Houston (NRG Stadium/72,220), Kansas City (Arrowhead Stadium/76,640), Los Ángeles (Rose Bowl/88,432), Ciudad de México (Azteca Stadium/87,523), Miami (Hard Rock Stadium/67,518), Monterrey (BBVA Bancomer Stadium/53,460), Montreal (Olympic Stadium/55,822), Nashville (Nissan Stadium/69,722), New York/New Jersey (MetLife Stadium/87,157), Orlando (Camping World Stadium/65,000), Philadelphia (Lincoln Financial Field/69,328), San Francisco Bay Area(Levi's Stadium/70,909), Seattle (CenturyLink Field/69,000),Toronto (BMO Field/45,500) y Washington DC (FedEx Field/70,659) son los recintos propuestos.



Todos ellos están ya en funcionamiento, "por lo que no habrá que temer por plazos de construcción ni riesgos asociados en una candidatura que apuesta porque el primer Mundial de 48 selecciones se celebre sin contratiempos, así como por priorizar la salud y la prosperidad del futbol.



"Impulsar un universo de aficionados cada vez más numeroso; aprovechar el sinfín de oportunidades comerciales que genera el fútbol alrededor del mundo; y lograr contundentes avances respecto al medio ambiente, los derechos humanos y la responsabilidad social, la igualdad económica y la inclusión", son los objetivos que se propone dentro de su legado.



La candidatura sostiene que "a día de hoy, América del Norte constituye el mayor mercado de patrocinio deportivo del mundo y alberga la sede de un conjunto de compañías que aportan más del 25 por ciento de la cifra total destinada a patrocinios deportivos en todo el mundo, así como que entre Canadá, México y Estados Unidos se destinan más de 40,000 millones de dólares a la publicidad televisiva, radiofónica, por internet y en anuncios impresos en el ámbito deportivo".



Una vez que concluya la visita a México, la comisión de la FIFA se desplazará a Atlanta (10 y 11), Toronto (11 y 12) y Nueva York/Nueva Jersey (12 y 13).



Marruecos, que es el otro país que se postula, recibirá a los delegados de FIFA entre el 16 y el 19 de este mes.