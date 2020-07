Insistirá la Coepris en retirar vendimia

Nuevo Progreso, Tam.- En el departamento de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), aseguraron que en el caso de los establecimientos, giros, y comerciantes en pequeño no esenciales, se les estará insistiendo en que desistan de vender sus productos y se retiren a casa, toda vez que hay resistencia.

Y es personal de la misma Coepris, quienes reconocieron que aun en el caso de Nuevo Progreso, persiste cantidad importante de negocios no esenciales que no están acatando las disposiciones sanitarias, y se resisten a no cerrar, y es ahí donde se están presentando algunos problemas.

Es por ello que no descartaron que al no tener otra opción, entonces se tendrá que hacer uno de la fuerza pública pues se trata de medidas sanitarias que no deben ser desechadas por el bien de topados, buscando con ello contrarrestar el virus, a sin embargo confió en que se estará apelando al uso de la razón, que la gente entienda que deben acatar las medidas de salud hasta el día 11 del mes, y que luego se llevará otra reunión en donde se determinará si nuevamente se pueden ubicar en la vía pública.