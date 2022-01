Insisten tortilleros en subir producto

Jorge Negrete Martinez, representante de los empresarios de la masa y la tortilla , comentó que no saben de cuánto será el aumento, "pero aunque sea un peso, pero seguro va a la alza".

Espera que se incremente el precio de la tortilla, aunque no hay fecha.

Actualmente el kilo de tortilla se vende en los 22 pesos, por lo que si aumenta la harina costaría 23 pesos.

"Lo más seguro es que va aumentar, pero todavía no, no sabemos a cuanto, aunque sea un peso, en cuanto aumente la harina y estamos esperando que aumente la harina", dijo.

Explicó que hasta el papel aumentó, por lo que piden al gobierno que haya mayor estabilidad económica.

"Aquí se consume más harina que maíz, incrementarla, lógicamente va a aumentar la harina, porque no no solo la haría, la refacción aumentó un 5 por ciento en diciembre y ahorita va volver a aumentar", recalcó.

Negrete Martinez, señaló que son importantes los apoyos del gobierno para que se de mayor estabilidad en los precios de la canasta básico.

Explicó que ahora quedan frenados los proyectos de hacer tortilla de sorgo para bajar los costos del kilo de tortilla.

"Ahorita no ha habido esos apoyos para buscar esas alternativas, eso se queda ahí parado, no es que no se pueda, pero si falta apoyo del gobierno, como se buscan, como se llevan", recalcó.