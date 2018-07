Insisten papás: No hay vacunas

viviana.cervantes@elmanana.com

Pese a que los directivos de la IV Región Sanitaria en la ciudad han asegurado contar con por lo menos 100 dosis de la vacuna contra la Hepatitis, padres de familia insisten en que no se puede conseguir en los centros de salud y que la única manera de tenerlo es en hospitales privados.

"Nosotros fuimos a la delegación estatal del Bulevar Hidalgo y me dijeron que no hay vacunas para mi hija de mes y medio; una enfermera me dijo que se podían comprar y que valían mil 500 pero no tenemos dinero ahorita", aseguró Juan padre de familia.

A la lista de quejas se agrega la de Eduardo Torres quien aseguró acudir a la misma sucursal y encontrarse con escasez. "Mi hijo tiene un mes de nacido y me comentaron que no tienen vacunas, fue ahí en el IMSS, espero que puedan investigar si las tienen ya que nuevamente fui y me dijeron que no hay".

El 26 de julio EL MAÑANA le presentó la queja de Olga Verónica Salazar quien ha acudido al Hospital General, al Materno y a clínicas de Rio Bravo en búsqueda de la vacuna sin resultados favorables.

"Yo tengo 2 nietos, uno de un mes y otro de dos meses, uno de ellos ya tiene sus ojitos amarillos, nos preocupa mucho, lo que hacemos es darle baños de sol, mi hija fue al centro de salud y le dijeron que la vacuna no se pone al nacer".

¿Qué dicen las autoridades?

Nelson Omar González Cepeda, director de la región sanitaria aseguró desconocer el porqué se presentan estas quejas si a nivel local no existen reportes de desabasto.

"Nosotros tenemos la vacuna se está aplicando, en ocasiones no es cuestión de la secretaria sino del personal de salud que por flojera niegan la vacuna, lo que hay que hacer es acercarse e insistir en los hospitales"

Dónde sí hay. González Cepeda aseguró que el antídoto está disponible de manera gratuita en las oficinas de la delegación ubicadas sobre la calle Marsella al cruce de J.B Chapa.