Insisten en trámite a través de internet

Río Bravo, Tam.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Unidad Médica Familiar Número 17 informó a través de Carlos Escobar Hernández, encargado de pensiones, subsidios y ayudas que “las personas que tienen la incapacidad por maternidad, sospecha de Covid-19 o por Covid-19, no se les va a pagar en el banco que es donde regularmente se hace, sino que tienen que hacer el trámite en línea para que no expongan a la población, se expongan ellos mismos y no tengan que salir de casa”.

Asimismo Escobar Hernández agregó: “Este trámite lo pueden hacer ingresando a www.imss.gob.mx/servicios-digitales o al correo electrónico incapacidades.tamps@imss.gob.mx adjuntando la solicitud de acreditamiento en cuenta proporcionada por el IMSS, documento con número de seguridad social, IFE o INE vigente (por ambos lados), estado de cuenta con clabe interbancaria (18 dígitos) no mayor a 3 meses y el número de teléfono de contacto. Para más información pueden llamar con toda libertad al 8993408213”.

Los beneficios que proporciona hacer este trámite de esta manera son que evitas gastos por traslado, eliminas la pérdida de tiempo en fila, evitas la ausencia laboral y el registro se realiza por única ocasión.