Insisten en tener otros 4 cuarteles

Se han elaborado proyectos y más proyectos sobre el particular y las cosas no han pasado de ahí y hasta un Patronato de Bomberos se creó.¨ José Tiburcio Jasso, dirigente sindical

Reynosa, municipio que ha crecido a pasos agigantados en los últimos cinco años, ya requiere de por lo menos cuatro cuarteles de bomberos más.

"Se han elaborado proyectos y más proyectos sobre el particular y las cosas no han pasado de ahí y hasta un Patronato de Bomberos se creó en la ciudad pero el momento no se ha visto que fructifiquen las gestiones que han realizado", dijo José Tiburcio Jasso, dirigente de Comerciantes en Pequeño y Artículos Varios.

Recordó que cuando fue inaugurada la oficina en la colonia Jarachina, se habló de que serían cuatro los que se crearían.

Se ignoran las causas por las cuales no se hayan presentado los logros alcanzados hasta el momento, pero se espera que de un momento a otro quienes dirigen el Patronato lo hagan de manera pública.

Mientras tanto, la ciudad y sus habitantes seguirán contando con un sólo cuartel en ese rubro aún cuando hacen falta más para que los bomberos lleguen con mayor rapidez a sofocar incendios a los lugares donde estén sucediendo.

El único que está operando desde hace varios años es el ubicado en el que está ubicado a unos pasos del Hospital General de Reynosa, pero este resulta insuficiente ya porque la ciudad ha crecido en número de habitantes, de viviendas y negocios en forma notable, dijo el líder sindical.

Expuso que debiera haber uno en los cuatro puntos cardinales del municipio, uno por carretera a San Fernando, otro por carretera Ribereña, uno más por carretera a Matamoros y el cuarto por carretera a Monterrey.